FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung aus der Corona-Krise hat am Mittwoch neben Banken vor allem auch Autowerte getragen. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos kletterte auf ein neues Erholungshoch nach dem vierwöchigen Corona-Crash bis Mitte März.

Frankreich will seine Autobranche mit einem Hilfspaket von mehr als acht Milliarden Euro stützen. Davon werde über eine Milliarde Euro fließen, um die wegen der Corona-Krise eingebrochene Nachfrage wieder in Schwung zu bringen. Das hatte Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag angekündigt. Auch in Deutschland zeichnet sich derweil eine staatliche Autokaufprämie als Konjunkturstütze ab.