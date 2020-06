Nachdem die Aktie noch Mitte März einen Rückschlag auf unter 70,0 US-Dollar hinnehmen und verkraften musste, schaltete sie – auch durch fundamentale Aspekte begründet – den Turbo zu. Der seit Mitte 2019 dominierende Abwärtstrend (rot) wurde pulverisiert.

Innerhalb weniger Wochen erreichte die Aktie den aktuellen Kursbereich um 130+ US-Dollar und damit auch das Niveau des markanten Februar-Hochs. Der obere 3-Jahres-Chart zeigt zudem, dass sich das Widerstandscluster noch bis in den Bereich von 140,0 US-Dollar erstreckt. Von daher würde ein Vorstoß in Richtung der 140,0 US-Dollar die Karten noch einmal neu mischen und die „Bullen“ deutlich in Vorteil bringen… Der folgende 6-Monats-Chart auf Tagesbasis stellt die aktuelle Situation detaillierter dar.

Nach der furiosen Aufholjagd und mit dem Erreichen des wichtigen Widerstands bei 132,0 US-Dollar sollten Gewinnmitnahmen nicht überraschen, zumal der Wert aus technischer Sicht bereits deutlich überkauft ist. Unter charttechnischen Aspekten wäre es eminent wichtig, wenn sich mit Blick auf die hohe Relevanz dieser Marke als Unterstützung Rücksetzer oberhalb von 120,0 US-Dollar abspielen würden.

Unter fundamentalen Aspekten standen zuletzt die frischen Quartalsergebnisse im Fokus des Marktes und hier vor allem die Umsätze, die das Unternehmen durch den Verkauf des cannabidiolbasierten Präparats Epidiolex® erzielte.

GW Pharmaceuticals erzielte im 1. Quartal 2020 einen Gesamtumsatz in Höhe von 120,6 Mio. US-Dollar; nach 109,1 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2019. Welchen Stellenwert Epidiolex® für das Unternehmen hat, zeigte sich erneut beim Blick auf die Verkaufserlöse des Präparats. Diese betrugen im 1. Quartal 2020 116,1 Mio. US-Dollar; nach 104,5 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2019. GW Pharmaceuticals wies für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe -7,96 Mio. US-Dollar aus; nach -24,94 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2019. Das Unternehmen wies per 31.03.2020 Barmittel in Höhe von 500,9 Mio. US-Dollar aus.

Kurzum: Epidiolex® erweist sich für GW Pharmaceuticals als veritabler Umsatztreiber. Weitere potentielle Einsatzgebiete des Präparats könnten den Umsatz auf absehbare Zeit weiter ankurbeln. Aus charttechnischer Sicht muss es über die 132 / 140 US-Dollar gehen. Gleichzeitig sollte die Aktie nicht unter die 120,0 US-Dollar zurücksetzen, um nicht Gefahr zu laufen, eine neue Korrekturwelle zu provozieren.