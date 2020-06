Blackbox KW 22 – Der größte Raubzug der Geschichte

Auch wenn der Favorit am Ende patzte, und sich die Kandidaten in der Finalrunde in heiligem Zorn mit (hoffentlich nicht infektiösen) Wattebäuschchen bewarfen – ein Publikum, das gewohnt ist, sich in allerlei Exzellenz-Wettbewerben für einen Bachelor, ein Supermodel oder den nächsten Superstar-Sänger zu entscheiden, dürfte auch bei der Wahl zu Deutschland-sucht-den-Super-Virologen-der-Herzen keine allzu großen Schwierigkeiten

Ein Beitrag von Stephan Paetow.