Gröschls Mittwochskommentar: 23/2020

Dass Prognosen schwierig sind, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, musste sich zuletzt auch Goldman Sachs eingestehen und zurückrudern, was ihre -18% betrifft und ich stehe nicht an, es ihnen gleichzutun. Jetzt müssen wir schon deutlich mehr fallen, um die prognostizierten Levels noch erreichen zu können. ;-) Ironischerweise könnte allerdings nicht nur die Prognose falsch sein, es könnte sich die Aufwärtsbewegung kurzfristig sogar noch beschleunigen, denn wie man hört sind die Short-Positionen auf den S&P500 Index auf einem historisch sehr hohen Niveau. Was wiederum bedeuten könnte, dass es, sollte es noch weiter steigen – ob jetzt Hedgepositionen oder outright Shorts – zu einem Short Squeeze kommt, also die Shortpositionen zur Verlustbegrenzung in einen steigenden Markt hinein aufgelöst werden müssen, vulgo die Shorts gegrillt werden.

Beunruhigt uns das? Kaum, freuen sich doch die meisten Markteilnehmer, außer eben die, die ordentlich short sind ;-), über steigende Aktien. Stimmen wir der Bewegung zu, naja nicht so richtig, aber auch das ist nichts Neues. Darüber dass die Hauptwährungen, als unbegrenzt zur Verfügung stehendes Gut, mittelfristig, vielleicht nicht mehr ganz werthaltig sein könnten, so wie damals das Casino in Jericho an dem die Bawag beteiligt war, lässt sich zwar trefflich streiten, aber nicht mit mir. *lol* Das einzige was da dagegen spricht, ist das gleiche, das uns schon in der GFC gerettet hat: das gemeinsame Interesse daran, das System unter allen Umständen aufrecht zu erhalten, weil die andere Möglichkeit noch deutlich schlimmer wären. Die Frage ist halt letztendlich, ob das ad infinitum so weiter gehen kann, oder ob der Damm, der ja durchaus sichtbare Risse davon getragen hat, nicht doch irgendwann bricht.

Aber noch ist es nicht soweit, zumindest nicht an den Finanzmärkten. Gesellschaftliche Dämme scheinen hingegen gerade in den USA zu brechen, da bleibt nur zu hoffen, dass irgendjemand den Unaussprechlichen soweit im Griff hat, dass er nicht seinen Untergang, der meines Erachtens sowohl unabdingbar, wie inzwischen ausgemacht ist, dazu benutzt die USA noch weiter ins Chaos zu stürzen. Die Armee im eigenen Land gegen die eigenen Bürger einzusetzen, die zurecht auf ein schlecht funktionierendes System sauer sind, ist der Ideen, die er bisher gehabt hat, wohl der schlechtesten eine. Politik nach russisch/chinesischem Vorbild auf US-amerikanischen Boden, wer hätte das gedacht….