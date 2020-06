Warren Buffett mit 137 Mrd. US-Dollar in Cash: Wird es etwa eine Berkshire-Hathaway-Dividende geben?

Es ist noch immer ein großes Rätsel, was Warren Buffett letztlich mit seinem gigantischen Berg an Cash plant. Investieren, so viel scheint jedenfalls sicher, möchte das Orakel von Omaha in der aktuellen Situation nicht. Keine Chance erscheint ihm als langfristig aussichtsreich. Sicherheit ist hingegen ein höher bewertetes Gut. So in etwa der Tenor, den wir vom Starinvestor hinter der legendären Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) vernehmen können.

Steckt dahinter womöglich ein Plan? Vielleicht sogar ein Masterplan in Form von gigantischen Aktienrückkäufen? Oder plant das Orakel von Omaha etwas anderes? Ja, vielleicht sogar eine Dividende? All das sind Fragen, die ich in den letzten Wochen erneut gelesen habe.