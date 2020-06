Die Finanzmärkte setzen unvermindert auf die Überwindung der Corona-Krise.

01.06. - 05.06. 2020



Diese Woche: Deutsches Konjunkturpaket, EZB stockt Ankäufe kräftig auf

Die Finanzmärkte setzen unvermindert auf die Überwindung der Corona-Krise. Weitere geld- und fiskalpolitische Unterstützungsmaßnahmen wie das in der Berichtswoche beschlossene deutsche Konjunkturpaket und die Aufstockung der Anleiheankäufe (PEPP) der Europäischen Zentralbank waren die herausragenden Themen in der Berichtswoche. Risiko war an den Kapitalmärkten gesucht. Die Aktienbörsen legten teils deutlich zu. An den Anleihemärkten waren vor allem Staatspapiere aus den Peripherieländern gesucht.

Deutsche Bundesregierung beschließt umfangreiches Konjunkturpaket

Die Große Koalition (Union/SPD) hat am Mittwoch ein Konjunkturpaket im Volumen von 130 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. 50 Milliarden Euro daraus sollen im Rahmen eines „Zukunftspakets“ in die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft fließen, also den Strukturwandel und die Modernisierung vorantreiben. 77 Milliarden Euro dienen der Stabilisierung der Konjunktur sowie zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Drei Milliarden Euro sind für europäische und internationale Hilfs- und Investitionsmaßnahmen vorgesehen.