Nach dem Crash entwickeln sich manche Vermögenswerte vielversprechend – andere kommen dagegen nicht aus dem Tal heraus. Welche Schlüsse können Multi-Asset-Investoren daraus ziehen?

Nach dem Crash trennt sich die Spreu vom Weizen

Fast alle Anlageklassen verloren im März an Wert – teilweise massiv. Einige Werte sind mittlerweile wieder auf ihr Vorkrisenniveau zurückgekehrt. Dazu gehören unter den Schwellenländeranleihen Staatstitel aus Südafrika: Innerhalb von nur zwei Monaten sprang ihre Rendite von knapp 9,5 auf fast 13 Prozent und wieder zurück. Nur zum Teil lässt sich diese Erholung mit einer Senkung der Leitzinsen oder der Intervention der Zentralbank erklären. Vielmehr deutet sie darauf hin, dass bestimmte liquide Schwellenländer-Assets zur ersten Anlaufstelle werden, wenn Anleger vor der Volatilität fliehen. Die Entwicklung in Brasilien steht für das Gegenteil Südafrikas: Nach der Abwertung gegenüber dem US-Dollar Mitte März fiel der brasilianische Real weiter ab. Dafür sind daher wohl eher tieferliegende landesspezifische Gründe verantwortlich.

Aktien von Unternehmen aus der weltweiten Gesundheitsbranche gaben ebenfalls zunächst nach. Das Wiedererstarken von Pharma- und Health-Care-Titeln lag an ihrer offensichtlichen Position als Gewinner der Pandemie, sowie an der Anlegerpräferenz für traditionelle sichere Häfen. Die Kursentwicklung der kalifornischen Firma DexCom, die Glukosekontrollgeräte herstellt und so weltweit Diabetes bekämpft, ist ein gutes Beispiel dafür: Die Aktienrendite stieg in einem Jahr um 85 Prozent. Auch Technologiewerte haben wieder aufgeholt, und zwar nicht nur in den USA, sondern beispielsweise auch in Korea. Für diese Titel spricht ihre globale Reichweite ebenso wie die Tatsache, dass für den Bau oder den Vertrieb ihrer Produkte nur eine geringe oder gar keine physische Präsenz erforderlich ist. So profitiert Wix.com, ein israelischer Anbieter von cloudbasierten Website-Entwicklungen, auch davon, dass Home-Office-Lösungen deutlich zunehmen werden. Die Aktienrendite nahm seit Mai 2019 um 76 Prozent zu. Die Erholung von Bitcoin wirft die Frage auf, welche Rolle die Kryptowährung in einer Welt nach dem Lockdown beim Kampf gegen die globale Inflation spielen wird.