Novavax (NVAX): über 1000% Plus in 6 Monaten. Jetzt neues Long Setup!

Wie bei Biotech-Unternehmen üblich korreliert auch diese Aktie weniger mit dem Gesamtmarkt und mit fundamentalen Kennzahlen. Der Kursverlauf hängt hier mehr von den Studienergebnissen und Genehmigungen der Zulassungsbehörden ab.

10 Mio. Impfdosen NVX-CoV2373 gegen Covid-19 für US-Army. Studienergebnisse schon im Juli 2020 erwartet. Kursexplosion bei Novavax (NVAX) möglich.