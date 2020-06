Die folgenden ESG-Aktienfonds schließen mindestens Investments in Fossile Energien, Kernkraft sowie Waffen und Rüstungsgüter aus und erzielten trotzdem innerhalb von fünf Jahren eine Rendite von 30 Prozent oder mehr. Die folgende Tabelle ist nach der Höhe der Fünf-Jahres-Performance sortiert (Fonds mit der besten Performance werden zuerst gelistet):

Nachhaltige Geldanlagen sind ein Investment-Megatrend: Zahlreiche Studien belegen, dass nachhaltiges Investieren oftmals nicht mit einem Renditeverlust, sondern eher mit einer Beschränkung des Risikos einhergeht. wallstreet:online hat für seine Leser die besten in Deutschland zugelassen ESG-Aktienfonds zusammengestellt. Als Datenquelle diente die Marktplattform „Nachhaltiges-Investment.Org“ auf der rund 500 nachhaltige Publikumsfonds registriert sind.

Für Veganer und Vegetarier, die außerdem nicht in Fossile Energien, Kernkraft sowie Waffen und Rüstungsgüter investieren wollen, bieten sich womöglich die folgenden ESG-Aktienfonds an. Diese arbeiten mit mindestens folgenden Negativkriterien für Aktien: Fossile Energien, Kernenergie, Waffen / Rüstungsgüter, Pelzindustrie und Ausbeutung von Tieren. Außerdem erzielten sie eine Fünf-Jahres-Performance von mindestens zehn Prozent. Die folgende Tabelle ist nach der Höhe der Fünf-Jahres-Performance sortiert (Fonds mit der besten Performance werden zuerst gelistet):

Für besonders umweltbewusste Anleger bieten sich womöglich die beiden folgenden ESG-Aktienfonds an. Diese schließen mindestens Investments in Fossile Energien, Kernkraft, Chlor- & Agrochemie (z.B. Biozide), Luftfahrt(-industrie) sowie nicht-nachhaltige Fisch- und Forstwirtschaft aus. Investments in Waffen und Rüstungsgüter sind ebenfalls Tabu. Außerdem erzielten die Fonds eine Fünf-Jahres-Performance von mindestens zehn Prozent. Die folgende Tabelle ist nach der Höhe der Fünf-Jahres-Performance sortiert (Fonds mit der besten Performance werden zuerst gelistet):

Autor: Ferdinand Hammer

