Mensch und Wirtschaft in der Geschichte

Menschen wie uns, den „Homo Sapiens“, gibt es auf der Erde erst seit vergleichsweise kurzer Zeit. Nämlich erst seit rund 700.000 Jahren – die Erde dagegen entstand schon vor etwa 4000 Milliarden Jahren.

Die Wiege der Menschheit befindet sich in Ostafrika. Dort trennten sich vor etwa fünf bis sechs Millionen Jahren die Entwicklungslinien von Affe und Mensch. Der aufrechte Gang war ein erster großer Entwicklungsschritt. Der Mensch konnte so zum Beispiel die Hände viel besser einsetzen und auch besser in die Ferne schauen. Vor etwa 2 Millionen Jahren machten sich dann einige der Urmenschen von dort auf den Weg nach Nordafrika, Europa und Asien und bevölkerten Schritt für Schritt die ganze Welt. Das war auch ohne Bootstechnik möglich, denn die Kontinente waren während besonderer Kälteperioden immer wieder durch Eisbrücken verbunden.