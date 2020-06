Das zusätzliche Kapital soll für die Exploration auf dem Stillwater West PGE-Ni-Cu-Projekt des Unternehmens in Montana, USA, sowie für Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Die Entscheidung hinter der Platzierung zum jetzigen Zeitpunkt war laut CEO Mike Rowley vor allem dadurch motiviert, dass Group Ten auch nach Abschluss der diesjährigen Explorationskampagne noch ausreichend finanziert sein soll.

Vermutlich handelt das Management verantwortungsvoll. In den USA beginnt sich eine zweite COVID-Welle abzuzeichnen. Da ist es sicher kein Fehler, zusätzliche finanzielle Reserven aufzubauen, auch wenn Group Ten derzeit noch rund 3 Mio. CAD an flüssigen Mitteln besitzt. Außerdem ist es immer besser nach einer Bohrkampagne nicht sofort auf neues Geld angewiesen zu sein. Strategisch geht es jetzt wohl darum, mit dem kommenden Bohrprogramm das gewaltige Potenzial des Projekts noch klarer zu definieren als bisher. Zwar sind offenbar schon heute große Konzerne an dem Projekt interessiert, aber Group Ten möchte sich – im Interesse seiner Aktionöre - nicht zu billig verkaufen.

In Kürze ist zu erwarten, dass das Unternehmen seine Maiden-Resource vorlegt, die sich aus einer Kombination von wenigen eigenen Bohrungen 2019 und der Neubewertung einer Vielzahl von historischen Bohrkernen ergibt. Außerdem sei daran erinnert, dass Group Ten auch noch interessante Gold-Assets in unmittelbarer Nähe zu First Mining und Treasury Metals in Ontario besitzt. Da diese Unternehmen ihre Projekte zusammenlegen, könnte es auch eine Chance geben, dass das Goldprojekt von Group Ten Teil einer allgemeinen Konsolidierung werden könnte.

