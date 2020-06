Mit Discount-Calls auf die Varta-Aktie können Anleger in den nächsten drei Monaten auch bei einem Kursrückgang der Aktie zu hohen Renditen gelangen.

Die Aktie des Batterieherstellers Varta (ISIN: DE000A0TGJ55) konnte ihren Wert seit dem am 16.3.20 bei 50,50 Euro erreichten Jahrestief bereits wieder mehr als verdoppeln. Nach der seit einem Monat anhaltenden Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite 90 bis 98 Euro legte die Aktie am 30.6.20 einen Kurssprung auf bis zu 105 Euro hin. Die öffentliche Förderung von 300 Millionen, die den Marktanteil Europas in der stark wachsenden Batteriehersteller-Branche festigen oder steigern soll, sollte sich auch in Zukunft positiv auf den Kurs der Varta-Aktie auswirken.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass sich die Varta-Aktie auch nach dem heutigen Kurssprung zumindest halbwegs stabil entwickeln wird, könnten ein Investition in Discount-Calls in Erwägung sinnvoll sein. Mit Discount-Calls finden Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Kurs der Varta-Aktie interessante Renditechancen vor.