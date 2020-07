Erreicht die Deutsche Börse-Aktie die obere Begrenzung des Trendkanals, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) markierte am 19. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 158,90 EUR. Danach kam es zum Coronacrash und einem Rückfall auf 92,92 EUR. Damit notierte der Wert auch unter seinem Aufwärtstrend seit Juni 2012. Laut Analyse von www.godmode-trader.de erholte sich die Aktie rasch und erzielte am 23. Juni 2020 bei 162,70 Euro ein Allzeithoch. Nachdem die Aktie am 1.Juli 20 intraday sogar einen neuen Rekordstand bei 163,35 Euro erreichte, schloss sie jedoch wieder unterhalb des alten Jahreshochs bei 162,70 Euro. Kann die Deutsche Börse-Aktie dieses Niveau überwinden, dann könnte ein Anstieg an die obere Trendbegrenzung, die sich derzeit bei 171,85 Euro befindet, einsetzen. Unterhalb von 158,90 Euro würde sich die charttechnische Situation allerdings wieder eintrüben.

Gelingt der Deutsche Börse-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 171,85 Euro, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erwirtschaften.