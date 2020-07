Einer Statue in Berlin-Zehlendorf wird der Kopf abgeschlagen, später wird dieser noch gestohlen. Der Künstler, der die »Hockende Negerin« geschaffen hat, soll Nazi gewesen sein, später Kommunist. Und tatsächlich ist die »affenartig hockende« (eine Berliner Zeitung beschreibt es so) Figur ein Ärgernis. Aber selten wohl dürfte es Betrachtern auf den ersten Blick so einleuchtend sein,

Der Beitrag Bei 3sat »Kulturzeit« ist kriminelle Zerstörung von Statuen politische Kunst erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.