Mit Discount-Put-Optionsscheinen auf die BMW-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch bei einem stagnierenden oder steigenden Aktienkurs zu positiver Rendite gelangen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Erholung der BMW-Aktie in den vergangenen Monaten doch etwas zu weit gegangen ist und die schwierige Zeit für die Autobauer nicht wieder mit einem Schlag vorbei sein wird, könnte eine Investition in Discount-Put-Optionsscheine interessant sein. Discount-Puts ermöglichen auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite.

Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) konnte sich seit ihrem Märztief bei 36,59 Euro bereits wieder bis in den Bereich von 60 Euro erholen. Obwohl BMW im zweiten Quartal ein Viertel weniger Autos als ein Jahr zuvor verkauft hat, wobei vor allem der europäische und der amerikanische Markt stark eingebrochen sind, zählte die Aktie nach dem generell schwachen Börsenstart am 7.7.20 zu den wenigen Gewinnern im DAX. Als Hoffnungsschimmer wurde die steigende Nachfrage aus China genannt.

Discount-Put-Optionsschein mit Floor bei 68 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die BMW-Aktie mit Basispreis 73 Euro, Cap bei 68 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.9.20, ISIN: DE000HZ539W4, wurde beim BMW-Aktienkurs von 59,00 Euro mit 4,58 – 4,59 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 68 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 5 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in weniger als drei Monaten einen Ertrag von 8,93 Prozent (=43 Prozent pro Jahr).

Notiert die BMW-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Bei einem BMW-Kurs von 70 Euro an diesem Tag wird der Schein mit 3 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 73 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 65 Euro

Der BNP-Discount-Put mit Basispreis bei 75 Euro, Floor (=Cap) bei 65 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.9.20, ISIN: DE000PX4ESZ6, wurde beim BMW-Kurs von 59,00 Euro wurde der Discount-Put mit 8,87 – 8,92 Euro quotiert.

Da dieser Schein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps 65 Euro notiert, ermöglicht er eine Renditechance von 12,11 Prozent (=76 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am 18.9.20 unterhalb von 65 Euro befindet.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.