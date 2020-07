Gröschls Mittwochskommentar: 28/2020

Grundsätzlich stellen sich mir jeden Mittwoch dieselben zwei Fragen, unter deren Beantwortung, dann meistens der nachfolgende Text zustande kommt. Nämlich: Was ist passiert? Und was haben wir Neues erfahren/gelernt? Ganz blöd ist, wenn nichts passiert ist und wir auch nichts gelernt haben, wobei ersteres erfreulicherweise nur recht selten vorkommt. ;-) Nicht soo brüllend aus Sicht des Kommentators ist natürlich auch, wenn zwar viel passiert, aber – so wie derzeit – im Prinzip more of the same. Davon ausgehend, dass die meisten von uns mit dem Covid-Theater und den, vom Markt gänzlich ignorierten, Auswirkungen bereits (auch von mir ;-)) bis sozusagen Oberkante Unterkiefer gefüttert worden sind, steht das als Thema also nicht wirklich zur Verfügung.

Müssen wir uns also auf´s Gelernte konzentrieren. Das wiederum ist ja im Prinzip eine dankbare Aufgabe, ist es dabei doch so, dass - anders als bei fast allen anderen Dingen - der Grenznutzen beim Lernen kaum bis nicht abnimmt, sollte man meinen. Leider scheint das Startniveau zum einen und die Steilheit der Kurve zum anderen bei weiten Teilen unserer Mitmenschen derart niedrig bzw. flach zu sein, dass selbst lebenslanges Lernen nur sehr maßvoll ins Gewicht fällt... Es kann halt aber auch nicht jeder so schön und schlau sein, wie unsereiner. ;-)