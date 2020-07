Das Bismarck-Nationaldenkmal am Großen Stern im Großen Tiergarten in Berlin wurde mit linken Parolen beschmiert! Dort steht: „Unified Germany“, „Destroyer Africa“ und „Colonizer“. Das Maß ist voll! Ich habe Anzeige bei der Berliner Polizei erstattet. Auch gegen das weltweit größte Bismarck-Denkmal in Hamburg gibt es Proteste. Wenn wir jetzt nicht massiv gegensteuern, ist es zu

Der Beitrag Wenn moralisches Überlegenheitsgefühl auf Unwissenheit trifft, droht Unheil erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Peter Willsch.