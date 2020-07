Die Aktie von Bastei Lübbe kann im Handel am Donnerstag Gewinne erzielen, nachdem der Kölner Verkagskonzern gestern den möglichen Einstieg eines Investors gemeldet hat. Die Zeitfracht-Gruppe, ein vornehmlich im Bereich Logistik tätiges Berliner Unternehmen, das auch in der Buch- und Medienlogistik aktiv ist, will sich möglicherweise mit 25 Prozent an Bastei Lübbe beteiligen. Die Berliner sehen dies als strategische Beteiligung ...