Im Betrugsfall Wirecard rückt nun immer mehr die Politik ins Visier. Kontakte von CEO Markus Braun ins Finanzministerium sorgen für Aufmerksamkeit. Das könnte auch für Anleger interessant werden, die mit Wirecard Geld verloren haben und auf Schadensersatz hoffen.

Zwischen Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und dem deutschen Finanzministerium scheint es recht enge Kontakte gegeben zu haben. Zwei Gespräche mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies (rechts im Bild mit Finanzminister Olaf Scholz) im vergangenen Herbst sind dokumentiert. Allerdings sind die Inhalte in Berlin als VS (Verschlusssache) abgelegt, was die Sache umso pikanter macht. Es bestünden "Geheimschutzinteressen", antwortete das Finanzministerium auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag.