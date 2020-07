Discount-Zertifikate richten sich an Anleger, die von einer Seitwärtsbewegung der Tesla-Aktie und / oder einer rückläufigen Volatilität ausgehen.

Die Tesla-Aktie (ISIN US88160R1014) markiert mit 1.794,99 US-Dollar ein neues Allzeithoch und war damit etwa doppelt so teuer wie Anfang Juni. Zum Schluss der Handelszeit drehte der Titel jedoch vom Plus ins Minus und schloss mit 1.497 US-Dollar unterhalb des Schlusskurses vom Freitag. Dennoch: Elon Musks Automobilimperium ist etwa 280 Milliarden US-Dollar wert. Toyota bringt es auf 200 Mrd. US-Dollar Börsenwert, BMW, Daimler und Volkswagen schaffen zusammen knapp 170 Mrd. Marktkapitalisierung; GM und Ford kommen in Summe auf 60 Mrd. US-Dollar. Rekordverdächtig ist auch die Volatilität: Sie eröffnet auch Anlegern, die sich gegen Rücksetzer (teil-)absichern möchten, extreme attraktive Renditepotenziale.

2 Monate – 30 Prozent Puffer