Thor Industries (THO) - Pullback als Einstiegschance in die Aktie des Camper-Herstellers! >>> PULLBACK SETUP <<<

Pullback Trading-Strategie

Symbol: THO ISIN: US8851601018

Rückblick: Thor Industries beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Freizeitfahrzeugen. In den USA ist RVing sehr populär. Die Menschen fahren am Wochenende mit ihren Campern oder Wohnanhängern in die Nationalparks oder zum Meer. Die Aktie zog nach der Abverkaufspanik auf ein neues Allzeithoch. Nun folgte der Pullback zum EMA-50.