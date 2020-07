Morgan Stanley hat im abgelaufenen Quartal seinen Gewinn und Ertrag auf einen Rekordwert steigern können. Dabei profitierte das Geldinstitut vom Handelsboom an den Finanzmärkten während des Corona-Crashs. Portfolios mussten umgeschichtet werden und Unternehmen ihren hohen Finanzbedarf decken. Das hat dem Unternehmen unter dem Strich ein Nettoergebnis von 3,2 Mrd. US-Dollar beschert – das sind rund 45 Prozent mehr, als noch ein Jahr zuvor. Die Erträge legten um 30 Prozent auf 13,4 Mrd. US-Dollar zu.

Technisch betrachtet steckt die Aktie aber noch in einem seit Anfang 2018 bestehenden Abwärtstrend fest. Doch Stück für Stück schraubt sich der Wert weiter hoch, ist in dieser Woche aber auf eine markante Hürde um 52,50 US-Dollar gestoßen. Diese bremst Morgan Stanley sichtlich aus, spätestens am übergeordneten Abwärtstrend dürfte es mit der Bullen-Party aber vorbei sein. Abschläge sind vorprogrammiert, bieten aber einen günstigeren Einstiegskurs für frische Investments.