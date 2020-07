Diese und nächste Woche kommt es zum Highlight in der aktuell laufenden Berichtssaison. Mehr als die Hälfte der S&P 500 Unternehmen werden hierbei ihre Quartalszahlen vorstellen. In dieser Woche richten sich die Blicke vor allem auf Tesla, IBM , Intel und Twitter.

In der vergangenen Woche gab es zum Wochenstart ein wildes hin und her. Rally, Konsolidierung , Rally und erneut eine Konsolidierung. Beobachten konnte man ebenfalls, dass die vorher so stark gelaufenen Technologiewerte eine Pause einlegten und anderen Sektoren die Bühne überließen. Finanzunternehmen und Industrieunternehmen konnten auf eine starke Woche zurückblicken.

Der Tesla-Quartalsbericht ist auch aus dem Grund interessant, da Tesla trotz aller Popularität noch nicht im S&P 500 Index notiert, da es noch keinen positiven Quartalsbericht in seiner Geschichte vermelden konnte. Vielleicht ist es dieses Mal so weit und ein baldiger Einzug in den Index könnte bevorstehen.

In Europa schielen die Börsianer auf den laufenden EU-Gipfel in Brüssel. Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich seit Freitag beraten, haben sich immer noch nicht auf einen EU-Wiederaufbaufonds und ein neues EU-Budget geeinigt.

Währenddessen laufen in den USA Ende dieser Woche die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführte Arbeitslosenunterstützung aus. Präsident Trump und der Kongress haben bereits begonnen über ein neues Coronavirus-Konjunkturpaket zu verhandeln, da die meisten Menschen immer noch hart von den wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns getroffen sind. Ein Scheitern eines neuen Konjunkturpaketes wäre auch für den Markt kein gutes Signal aus Washington.

In Shanghai startete die neue Börsenwoche wieder mit Gewinnen von knapp 3 %, nachdem es zum Ende der vergangenen Woche zu deutlichen Abgaben gekommen war. Chinesische Regulierungsbehörden erhöhten die Obergrenzen für den Umfang, in dem Versicherungsgesellschaften in Aktien investieren dürfen. Positiv wird ebenfalls ein mögliche Mega-IPO von Ant Financial in den nächsten Wochen gesehen. Ant Financial wurde zuletzt mit mehr als 200 Milliarden Dollar bewertet und ist damit das am höchsten bewertete Fintech-Unternehmen der Welt. Insider hatten zuletzt gesagt, der lange erwartete Börsengang könnte über 20 Milliarden Dollar schwer werden. Mit Alipay betreibt Ant den dominierenden Bezahldienst in China und bietet über ihre Apps auch Kredite, Versicherungen und Vermögensmanagement-Dienste an. Die Mehrheit am Unternehmen hält der Online-Riese Alibaba. Hier dürften sich die Aktionäre über einen ordentlichen Geldregen freuen, sollte der IPO wie geplant über die Bühne gehen.

US 30 Index Chart

Der US 30 befindet sich seit vergangenem Mittwoch in einem Korrekturkanal. Heute wurde das 61,8 % Retracement bei 26.440 Punkten der vorangegangenen Rally erreicht. Der Widerstand aus dem 5 Min bei 26.561 Punkten wurde nach oben hin gebrochen. Dieser Bereich sollte nun für weitere Bullische Ambitionen nicht mehr verlassen werden. Der nächste Widerstand befindet sich dann bei 26.818 Punkten und darüber bei 27.172 Punkten. Unter dem heutigen Tagestief bei 24.440 Punkten wäre Platz bis 26.267 Punkten und 25.993 Punkten.

Quelle: CMC Markets Plattform 20.07.2020

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

