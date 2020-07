Wachtendorf-Kolumne: Gold oder Technologie? Eine klare Sache ...

Timing bei der Geldanlage funktioniert nicht, schon klar. Dennoch gibt es eher gute und eher schlechte Zeitpunkte zum Fondskauf, weiß DAS-INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf. Renditehungrigen Anlegern rät er deshalb dringend zum Hoch-Tief-TestPeter Lynch, Manager des legendären Fidelity Magellan, prägte einst den Begriff des Tenbagger. Darunter versteht man eine Aktie, deren Wert sich in einem überschaubaren Zeitraum mindestens verzehnfacht. Lynch selbst hatte zwischen 1977 und seinem Ausstieg 1990 etliche dieser Kursraketen im Portfolio – mit der Folge, dass der Anteilspreis des Fidelity Magellan in nur 13 Jahren um 2.700 Prozent in die Höhe schoss. Fast ein Thirtybagger also.Technologie-Jünger dürften bei dem Thema nur müde abwinken. Sie rattern eine Auswahl der...