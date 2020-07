FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - HÖHER ERWARTET - An einem der wohl turbulentesten Tage der Berichtssaison wird der Dax am Donnerstag etwas höher erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 12 847 Punkten. Seit seinem Rutsch unter die runde Marke von 13 000 Punkten am vergangenen Freitag pendelt der Dax in einer engen Spanne zwischen 12 800 und 12 900 Punkten. Nach seiner Rally nach dem Corona-Crash fehlten zuletzt Impulse für weitere Gewinne.