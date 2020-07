Union Investment Chefvolkswirt: Das deutsche BIP hat den Tiefpunkt durchschritten

"Im zweiten Quartal 2020 ist das BIP so stark gefallen wie nie zuvor in Nachkriegsdeutschland. Der historische Rückgang um 10,1 Prozent im Quartalsvergleich markiert den stärksten Einbruch der Wirtschaftsaktivität seit 75 Jahren. Selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise war das Minus nur etwa halb so gross.

Dennoch: An den Finanzmärkten wird der schwache Wert niemanden überraschen. Das Ausmass der Konjunkturkatastrophe im Lockdown war absehbar. Wichtig wird nun, wie schnell die Wirtschaft wieder auf die Füsse kommt. Es gibt ermutigende Anzeichen, dass der Tiefpunkt hinter uns liegt. Industrieproduktion, Einzelhandel und Export haben sich deutlich erholt.