Bereits unsere letzte Kommentierung vom 23.07. überschrieben wir mit „Ganz starke Vorstellung“, war die Aktie zum damaligen Zeitpunkt doch im Begriff, den bis dato dominierenden Widerstand um 59,3 US-Dollar zu pulverisieren. Zwischenzeitlich hat die Aktie ein wahres Kursfeuerwerk abgebrannt und sich damit auch gegen die aktuell zu beobachtenden Konsolidierungstendenzen am Gesamtmarkt eindrucksvoll behaupten können. Fundamentalen Rückenwind gab es durch die veröffentlichten Quartalszahlen…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Im Vorfeld dominiert offenkundig Optimismus. Dieser ist sicherlich auch im bisherigen Verlauf der Berichtssaison begründet. Wie auch immer. Die AMD-Aktie hat ein starkes Kaufsignal generiert, indem sie den Bereich um 59,3 US-Dollar aushebelte. Positiv anzumerken ist zudem, dass sich die Aktie gleich von diesem Niveau lösen konnte. Das Kaufsignal entfaltet somit gleich seine Kraft. Gestern (22.07.) ging die Aktie mit einem satten Tagesplus von über 8 Prozent aus dem US-Handel und beendete diesen bei 61,7 US-Dollar. Kurzum: Die Aktie hat die Tür auf der Oberseite ganz weit aufgestoßen. Nach der kleinen Zwischenrally sind Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Idealerweise spielen sich diese oberhalb von 59,3 US-Dollar ab. Sollte es hingegen unter die 55,0 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.“



In der Zwischenzeit konnte sich die Aktie auf eindrucksvolle Art und Weise vom Ausbruchsniveau (59,3 US-Dollar) lösen. Mit großer Vehemenz stieß sie mittlerweile bis in den Bereich von 78+ US-Dollar vor. Maßgeblichen Anteil daran hatten auch die aktuellen Quartalszahlen. Das Unternehmen präsentierte am Dienstag (28.07.) exzellente Ergebnisse. Advanced Micro Devices erzielte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz in Höhe von 1,93 Mrd. US-Dollar, nach 1,53 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal 2019. Auch der ausgewiesene Nettogewinn in Höhe von 157 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,13 US-Dollar) fiel besser aus, als vom Markt erwartet wurde.

Noch scheint die Aktie das Momentum auf ihrer Seite zu haben, dennoch sollte die Aufmerksamkeit der Unterseite gelten. Die Aktie hat in den letzten Tagen eine veritable Fahnenstange ausgebildet. Die Fallhöhe ist entsprechend. Zudem ist die Bewegung überkauft. Die Aktie ist heiß gelaufen. Gewinnmitnahmen sollten daher nicht überraschen. Obacht ist nun allemal geboten.