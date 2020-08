Risikobereite Anleger, die der MTU Aero Engines-Aktie auch nach dem massiven Kursrutsch vom 3.8.20 noch weiteres Abwärtspotenzial prognostizieren, könnte einen Blick auf Short-Hebelprodukte werfen.

Die Aktie des Herstellers von Triebwerken für zivile und militärische Fluggeräte und industrielle Gasturbinen MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0), verzeichnete noch am 24.1.20 ein Jahreshoch bei 289,30 Euro und geriet danach bis zum am 18.3.20, als die Aktie auf einen Tiefststand bei 97,76 Euro fiel, massiv unter Druck. Danach legte der Aktienkurs bis zum 8.6.20 wieder auf bis zu 187,75 Euro zu, um in weiterer Folge wieder gehörig unter Druck zu geraten.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal, die sogar unter den Erwartungen pessimistisch eingestellter Experten lagen, brach der Aktienkurs im frühen Handel des 3.8.20 zeitweise um mehr als 8 Prozent ein. Nähert sich der Aktienkurs dem von J.P.Morgan bereits vor den Zahlen definierten Kursziel von 107 Euro an, dann werden bearish eingestellte Anleger auch nach dem Aktuellen Kurssturz mit Short-Hebelprodukten hohe Renditechancen vorfinden.