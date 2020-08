Im Interview mit Experten Heinz Fetzer, Geschäftsführer und Inhaber von exone - IT für Unternehmen. EXTRA Computer GmbH - exone entwickelt, produziert und liefert seit über 30 Jahren PC, Server und IT für Unternehmen in Deutschland. Vorteile von Industrie PC (IPC).

Bild: Calmo Industrie-PC. Bildquelle: https://shop.exone.de

Herr Fetzer, was versteht man unter einem Industrie PC ?

Ein Industrie-PC ist im Vergleich zu einem Büro-PC, robuster, langlebiger, unempfindlich gegen Kälte oder Hitze, in vielen Fällen haben unsere Industrie-PCs keinen Lüfter, sind also passiv gekühlt, die verbauten Komponenten sind 5 bis 10 Jahre verfügbar.

So dass bei einem Nachkauf oder auch bei einer Reparatur kein neues Softwareimage erstellt werden muss. Ein Industrie-PC kann zum einen in der industriellen Umgebung oder auch in der Maschine verbaut werden. Zum Beispiel in Holzbearbeitungsmaschinen, Fräsmaschinen, Messystemen uvm.

Die IndustriePCs müssen wartungs- und service-frei arbeiten. Jeder Ausfall der Maschine z.Bsp. wegen eines defekten Lüfters kann dem Unternehmen unter Umständen mehrere Tausend Euro Produktionsausfall kosten. Wir entwickeln heute in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden individuelle Systeme. Zum Beispiel entwicklen wir gerade zusammen mit einem großen Anbieter für Messsysteme einen neuen Rechner für 2021.

Das System muss bestimmte Abmessungen einhalten. Es sollten mehrere leistungsstarke Grafikkarten verbaut werden, eine Intel XEON CPU mit bis zu 205Watt steuert den Rechner. Die entstehende Hitze muss ausreichend abgeführt werden,

so dass es im Innenraum nicht zu Überhitzungen von Komponenten kommt. Wichtig ist dem Kunden zudem, dass das gesamte System bestimmte Grenzwerte an Lautstärke nicht überschreitet.

Alles in allem: Für alle Beteiligten eine große Herausforderung, der wir uns immer und gerne stellen.

Was sollte ein guter Industrie PC können?

Er darf nicht ausfallen und sollte 4 bis 5 Jahre auch unter extremen Bedingungen ausfallsicher laufen.

Worauf haben Sie sich mit exone spezialisiert?

Wir bauen PCs, Server, Notebooks, Workstations, robuste Tablets, Industrie-PCs und Cloud. Ein Kunde kann von uns also die gesamte Infrastruktur für sein Unternehmen beziehen.

Viele unserer Reseller vertreiben PCs und Server im Teppichbodenbereich. Aber sie wagen sich nicht auf den Betonboden, in die Produktion, dort wo es staubt und vielleicht auch schmutzig ist.

Wir sind - und das ohne arrogant zu wirken - heute der einzige Hersteller in Deutschland - wenn nicht sogar in Europa - mit einem dermaßen großen Angebot an Systemen.

Bild: Industrie-PCs in der Produktion. Bildquelle: https://shop.exone.de

Welchen Unternehmen welcher Größe würden Sie raten, auf Industrie PC umzusteigen?

Allen Unternehmen, Behörden oder Institutionen welche mit Büro-PCs kostspielige Service-Einsätze oder Ausfallzeiten haben.

Wo sehen Sie die Zukunft der Industrie PC, Herr Fetzer?

Wir bieten schon viele Jahre Industrie-PCs an. Für Unternehmen wird es immer wichtiger ausfallsichere Systeme zu betreiben um kostspielige Ausfallzeiten zu minimieren.

Zusammen mit unseren Systemhäusern und Fachhandelspartnern sind wir in Bezug auf Kunden und Produkte hervorragend aufgestellt.

Nichtsdestotrotz erweitern wir ständig unser Produktportfolio und scheuen uns nicht vor neuen Herausforderungen. Aktuell beschäftigen wir uns mit dem Thema „Predictive Maintenance“ in Verbindung zu unserer Cloud.

Über Sensoren, wie Hitze, Feuchtigkeit, Vibration und Stromverbrauch wird ein SOLL-Wert bestimmt. Während des Betriebs von Maschinen werden die IST-Daten mittels IOT-Gateways in die Cloud gesendet und mit den SOLL-Daten abgeglichen. Ergeben sich hier Abweichungen vom IST-Wert zum SOLL-Wert, kann der Service frühzeitig reagieren und einem Ausfall vorbeugen.