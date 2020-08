Corona-Krise: Offene Immobilienfonds zeigen robuste Performance

Offene Immobilienfonds zeigen sich in der Corona-Krise im Vergleich zu anderen Portfolios stabil. Dennoch verschieben sich Parameter am Häusermarkt, was Fondsmanager zu der einen oder anderen Umschichtung zwingt.Die Corona-Krise hat die Fondsbranche im ersten Quartal 2020 kalt erwischt. Dem Branchenverband BVI zufolge zogen Investoren aus Publikumsfonds 13,9 Milliarden Euro ab. Besonders hart traf die Krise Aktienfonds, die netto 14,0 Milliarden Euro verloren. Bei Mischfonds belief sich das Minus auf 2,1 Milliarden Euro. Aus Geldmarktfonds flossen 0,3 Milliarden Euro ab. Offene Immobilienfonds gewannen hingegen ganze 3,9 Milliarden Euro von Anlegern hinzu.Das hat auch schon einmal anders ausgesehen. Den Experten der Berliner Rating-Agentur Scope zufolge mussten in...