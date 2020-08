Osino Resources (WKN A2NB4J / TSXV OSI) gibt auf seinem Twin Hills-Projekt in Namibia nun richtig Gas! Die Kriegskassen sind prall gefüllt und eine jüngst abgeschlossene Untersuchung lieferte vielversprechende, neue Bohrziele.

In Kürze werden auf dem Projekt sechs Bohrgeräte in Betrieb sein und CEO Heye Daun erklärte im Gespräch mit GOLDINVEST.de, was man zu erreichen versucht. Heye ist zudem sehr zuversichtlich, dass man den Wert des Unternehmens weiter steigern kann.