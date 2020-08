In „Auf der anderen Seite“, einem Film des deutsch-türkischen Filmemachers Fatih Akin, gibt es diese Szene, als die türkischstämmige Prostituierte Yeter in der Straßenbahn auf Landsleute trifft, die sich als Sittenwächter aufspielen und sie massiv bedrohen. Was der Filmemacher da schon 2007 thematisiert hat, ist also kein neues Phänomen. Der Arm Erdogans beispielsweise reicht über die

Der Beitrag Der tägliche islamische Terror gegen eine Integration von Muslimen in das westliche Wertesystem erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.