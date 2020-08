Die Konsolidierung im Edelmetallbereich läuft. Und sie läuft aus unserer Sich durchaus vielversprechend. Eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung insbesondere bei Gold und Silber ist weiterhin möglich. Auf das aktuelle Chartbild von Platin legt sich gegenwärtig jedoch ein Schatten in Form einer sich abzeichnenden oberen Trendwendeformation. Ob diese jedoch am Ende Relevanz entwickeln wird, bleibt noch abzuwarten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.07. „Edelmetall mit Punktlandung. Was kommt nun?“ hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit entwickelte sich das skizzierte Szenario und Platin konnte (u.a. angetrieben von der Hausse bei Gold und Silber) bis in den Bereich von 970+ US-Dollar vorstoßen und damit die Hürde 965 US-Dollar kurzzeitig überspringen. Von Dauer war das jedoch nicht, denn Gewinnmitnahmen zwangen Platin zuletzt in eine Konsolidierung. Aus charttechnischer Sicht besteht nunmehr die zentrale Aufgabe für das Edelmetall darin, den eminent wichtigen Bereich von 865 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Unter anderem verläuft hier auch die 200-Tage-Linie. Kurzum: Aus unserer Sicht sehen wir andere Edelmetalle zwar weiterhin im Vorteil, dennoch konnte Platin zuletzt einige Akzente auf der Oberseite setzen. Um die verbesserte Ausgangsposition nicht wieder aufzugeben, darf es nicht unter die 965 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite gilt es, den Bereich von 965 / 970 US-Dollar zu überspringen, um sich doch noch den Weg in Richtung der psychologisch relevante 1.000er Marke zu ebnen.“

In der Folgezeit bäumte sich Platin noch einmal auf, durchbrach die Zone 965 / 975 US-Dollar und attackierte Anfang August den Bereich von 1.000+ US-Dollar. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Preisentwicklung der letzten Wochen lässt sich nun in das Korsett einer potentiellen S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen. Diese SKS-Formationen läuten nicht selten größere Korrekturphasen ein. In Bezug auf Platin hat sich die potentielle SKS-Formation jedoch noch nicht vervollständigt. Hierzu müsste zunächst die potentielle Nackenlinie (orange) unterschritten werden.

Um für erste Entlastung auf der Oberseite zu sorgen, muss Platin zurück über die Zone 965 / 975 US-Dollar. Ein Ausbruch über die Zone 1.000+ US-Dollar und die Ausbildung eines neuen 52-Wochen-Hochs würden das Chartbild deutlich aufhellen. Doch zunächst gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten und hier vor allem den Bereich um 900 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden…