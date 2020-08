Das nennt man einen Coup: Rechtzeitig zum Comeback von Boxlegende Mike Tyson im November dieses Jahres hat sich LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FSE: LL1) die exklusiven US-amerikanischen und kanadischen Vermarktungsrechte an IRON ENERGY gesichert. Der Energy Drink des europäischen Anbieters Food Care Group wird von Mike Tyson und anderen Größen aus der Sportwelt beworben.

Gemäß Vertriebsvereinbarung wird FoodCare alle Produkte für den Verkauf in den USA und Kanada von seinen Produktionsstätten in Polen aus liefern. FoodCare wird auch finanzielle und andere Ressourcen zur Unterstützung der Marketing-Bemühungen von LeanLife in Nordamerika bereitstellen.