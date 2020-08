Trotz erster Lockerungen wird es in Zukunft um das Agieren mit oder in der Pandemie gehen, die die Weltwirtschaft wahrscheinlich noch Jahre im Griff behalten wird.

Auch wenn es abgedroschen klingen mag, dass jede Krise auch eine Chance beinhaltet, so ist ein halbes Jahr nach dem Beginn des Lockdowns im März 2020 zu erkennen, dass einige Unternehmen besser durch die COVID-19 Krise gekommen sind, als andere. Dies hängt unter anderem mit deren Leadership-Kompetenz zusammen.

Wir sprachen mit Alfred Tolle von The Preston Associates, der seit neuestem an Bord des weltweit agierenden Executive Coaching Unternehmens ist. Zuvor verantwortete der Manager das Skandinavien und Benelux Geschäft von Google, war CEO von Lycos InC, Vice President von Bertelsmann online in Südostasien und Vorstandsmitglied eines der größten Internet- und Medienunternehmen Koreas in Seoul.

Herr Tolle, warum sind einige Unternehmen besser durch die Krise gekommen als andere?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, die sinnorientiert Handeln (einen starken Purpose haben), besser durch die Krise gekommen sind, als andere, die erst am Anfang dieser Überlegungen stehen.

Der Unternehmenspurpose gibt die Richtung vor und definiert, welchen Beitrag eine Organisation leistet um die Lebensqualität beziehungsweise den geschäftlichen Erfolg seiner Kunden zu fördern.

Unternehmen, die die Fragen nach den Auswirkungen ihrer Arbeit auf Gesellschaft und Umwelt geklärt haben und wissen, welchen Beitrag die Organisation zu einer lebenswerten Zukunft beisteuert und denen es darüber hinaus gelungen ist einen Identifikationsort für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen, sind unserer Erfahrung nach besser durch die Krise gekommen, als diejenigen, die noch vor diesen Hausaufgaben stehen.

Was bedeutet dies für das Leadership?

Eine wichtige Rolle kommt dem sogenannten Mindset – Shift zu. Wir haben in unserer täglichen Arbeit die Erfahrung gemacht, dass vor allem zu Beginn der Pandemie die meisten Organisationen sehr traditionell mit kurzfristigen Maßnahmen wie Kurzarbeit reagierten. Diese Verhaltensweisen haben nicht nur die Betroffenen verunsichert, sondern auch die verbliebenen Mitarbeiter. Jetzt führen sie dazu, dass diese Unternehmen nicht in der Lage sind, die neue Chancen und Möglichkeiten des Aufschwungs mitzunehmen.