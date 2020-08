Und dabei steht Golden Goliath mit seiner Kwai-Liegenschaft in Ontario noch ziemlich am Anfang. Neueste Untersuchungen auf dem Projekt aber erbrachten schon einmal wichtige Fortschritte.

So hatte das Unternehmen vor Kurzem eine IP-Untersuchung (Induced Polarization) auf Kwai durchgeführt, die dem Unternehmen zufolge entscheidende Strukturen identifizierte und Goldkörner in der Grundmoräne entdeckte. Wie Golden Goliath mitteilte, wurden bis diese Woche IP- und Widerstandsuntersuchungen auf 40 Linien, die 10 Kilometer abdecken, durchgeführt.

Die Proben aus den Moränenablagerungen hätten zahlreiche Goldkörner enthalten, von denen viele in nahezu makellosem Zustand seien, was darauf hindeute, dass sie keine weiten Wege zurückgelegt hätten, sondern von einer nahegelegenen Quelle, vielleicht in nur 500 Meter Entfernung, stammen könnten, hieß es von Golden Goliath. Die Quellen seien deshalb in großer Nähe einer Reihe von IP-Anomalien entlang der Verwerfungsstrukturen im Basalt und dem angrenzenden Tuffstein.

Laut Golden Goliath deckt die Kwai-Liegenschaft eine parallele, große Krustenstruktur ab, die durch Seismikuntersuchungen der kanadischen Regierung definiert wurden. Und, so das Unternehmen weiter, diese Struktur stehe in der Tiefe in Verbindung zur LP-Verwerfung auf der Dixie-Liegenschaft von Great Bear Resources und anderen Verwerfungen, die in Zusammenhang mit den großen Goldproduzenten des Red Lake-Distrikts stehen.

Wie CEO Paul Sobara erklärte, habe man mehrere, weitere, parallele Scherfalten südlich des Haupttrends entdeckt. Diese aber lägen in Bereichen, in denen man keine Proben entnommen habe, da man dort nicht solch gute Ziele erwartet habe. Die Crew sei nach wie vor auf dem Projekt und führe weitere Arbeiten durch, unter anderem Vorbereitungen auf ein Bohrprogramm.

Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, wie es hier weitergeht.

