Seit unserer letzten Kommentierung zum Kaffeemarkt sind bereits einige Handelswochen ins Land gegangen. Ende Mai überschrieben wir uns Kommentierung noch mit „Charttechnisch spannend!“. Und es wurde in den darauffolgenden Wochen spannend!

Zunächst ein Rückblick. In unserer Kommentierung vom 26.05. hieß es unter anderem „[…]Die Preisentwicklung der letzten Wochen lässt sich in das Korsett einer Dreiecksformation (grau) pressen, in deren Spitze der Kurs mittlerweile gelaufen ist. Insofern sollte ein dynamischer Ausbruch über die Ober- oder aber über die Unterseite nicht überraschen. In der aktuellen Situation könnte es für die „Bullen“ allerdings von Vorteil sein, dass der mittelfristige Aufwärtstrend (grün) von unten „drückt“. Im Bereich von 1,12 US-Dollar bis 0,97 US-Dollar treffen zudem eine Vielzahl von Horizontalwiderständen bzw. –unterstützungen, Trendlinien sowie die 38-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie zusammen und kreieren hierbei einen angemessenen Rahmen für die zu erwartende charttechnische Entscheidung. Aus charttechnischer Sicht lässt sich das Ganze wie folgt zusammenfassen: Kaffee könnte eine dynamische Bewegung ins Haus stehen. Die aktuelle Konstellation birgt Chancen auf der Oberseite, aber eben auch Risiken auf der Unterseite. Zudem ist das Risiko von Fehlsignalen nicht zu unterschätzen. Etwaige Ausbruchsbewegungen erlangen aus unserer Sicht Relevanz, sollten sie über die 1,10 US-Dollar führen oder aber unter 0,97 US-Dollar. Das fundamentale Umfeld gestaltet sich weiterhin schwierig. Noch dominiert ein Angebotsüberhang am Kaffeemarkt das Geschehen.“

Die darauffolgenden Wochen mit „turbulent“ zu umschreiben, wäre eine Untertreibung. Kaffee brach aus der Dreiecksformation aus. Es folgte die erwartet dynamische Bewegung; allerdings entgegen unserer Annahme waren die „Bullen“ nicht im Vorteil. Ganz im Gegenteil. Sie gerieten erst einmal in Bedrängnis. Kaffee sackte zunächst auf 0,94 US-Dollar ab. Das war Mitte Juni. Anschließend berappelte sich der Preis und installierte eine leichte Erholung. Im Bereich von 1,0 US-Dollar wurde es dann noch einmal „wacklig“. Nachdem diese Phase überstanden wurde, ging die Post ab. Kaffee übersprang zügig den Bereich von 1,12 US-Dollar und lief zwischenzeitlich über die 1,20er Marke. Damit hat die Erholung eine wichtige Phase erreicht. Die bange Frage lautet aktuell: Kann Kaffee seinen Weg in Richtung 1,30+ US-Dollar fortsetzen oder steuert der Markt in eine Konsolidierung?

Aus technischer Sicht hat Kaffee das Momentum auf seiner Seite, die Bewegung ist aber überkauft. Solange der Preis oberhalb von 1,12 US-Dollar notiert, ist aus unserer Sicht alles im grünen Bereich. Geht es in der aktuellen Konstellation hingegen darunter, muss die Lage neu bewertet werden. Auch unter fundamentalen Aspekten hellte sich das Bild zuletzt auf. Ging die ICO (International Coffee Organization) in ihrem Juni-Bulletin für das Erntejahr 2019 / 2020 noch von einem deutlichen Angebotsüberhang auf, so änderte sich diese Erwartung im aktuellen Juli-Report zu einem kleinen Defizit.