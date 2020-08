Zum 90. Geburtstag von Warren Buffett: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“

Am 30. August feiert Warren Buffett seinen 90. Geburtstag. Martin Winkler von der St. Galler Kantonalbank Deutschland über die Investmentlegende, die sich seit 79 Jahren mit Aktien befasst – und dies noch mindestens zehn weitere Jahre vorhat.Ob nun Multimilliardär, genialer Investor oder großzügiger Philanthrop – das "Orakel von Omaha" feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag. Doch statt seinen Ruhestand in vollen Zügen zu genießen, wie es viele Altersgenossen sicher tun würden, denkt er nicht einmal daran, aufzuhören. Ganz im Gegenteil: "Ich plane zu arbeiten, bis ich über 100 bin", versprach Buffett einst – ganz zur Freude seiner breiten Anhängerschaft und den Aktionären seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway.Doch eines vorweg: Dieser Glückwunsch an...