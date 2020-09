Interview Thorsten Blum cabaneo Investments

Beteiligungen an zukunftsweisenden Internetprojekten

Thorsten Blum, Inhaber von cabaneo Investments im Gespräch: „Digital Investing sind die attraktiven Renditechancen der Zukunft.“

Der Siegeszug des Internets und die wirtschaftliche Entwicklung sind nicht mehr voneinander zu trennen. Somit ergeben sich zahlreiche Chancen, beträchtliche Einkünfte zu erzielen – vor allem mit neuartigen Projekten und maßgeschneiderten Investments! Als starker Partner mit über 20 Jahren Erfahrung kann cabaneo Investments dabei helfen.

Nicht jeder möchte nämlich selbst den Schritt zum Online-Unternehmer wagen. Mit cabaneo Investments kann jeder sein Kapital völlig problemlos in vielversprechende Internet-Portale investieren und damit langfristig digitale Werte schaffen..

Bild: Thorsten Blum. Quelle: www.cabaneo.com

Herr Blum, was dürfen Investoren von cabaneo Investments erwarten?

Als Spezialist für den Aufbau erfolgreicher Ferienhaus-Portale und eCommerce Plattformen verfügt cabaneo Investments über ausgewiesene Expertise in der Suchmaschinenoptimierung und garantiert nachweisliche Top Platzierungen. cabaneo Investments bietet eine atypisch stille Beteiligungsstrategie unter anderem in den Branchen Touristik, Konsum, Technik und Handwerk.

Kürzlich wurde in einer Reportage erwähnt: „cabaneo Investments bietet inflationsgeschützte Investments.“ Herr Blum, wie ist es zu dieser Aussage gekommen?

Wir wissen, wie wichtig es ist, Marktereignisse richtig einzuordnen und rationale Entscheidungen zu treffen, um langfristige Investmentziele zu erreichen.

cabaneo Investments definiert sich als verlässlicher Partner, der den digitalen E-Commerce-Dschungel und seine Informationsflut selektiert und mit passenden Domains als auch Inhalten strategisch ausrichtet.

Aufgrund unseres vernetzten Wissenszugang sind wir in der Lage, uns auf jene Aspekte zu konzentrieren, die bei Webprojekten zum Erfolg führen. Seit mehr als 20 Jahren setzen wir kleine nachvollziehbare Schritte – denken aber groß und schaffen zusammen mit unseren Investoren langfristig digitale Werte.

Erklären Sie uns die Vorteile von cabaneo Investments

Durch den Einsatz von wissenschaftlichen Analysetools und Optimierungsmodellen erreichen wir eine möglichst perfekte Selektion generischer Domains. Dabei gehen wir systematisch vor. Mit einer konstanten Beobachtung und Analyse der Märkte, rund um die Uhr und europaweit.

Jede Projektstrategie zeichnet sich durch einen sehr hohen Individualisierungsgrad sowie geringes Risiko aus.

Verständliche Kommunikation und eine transparente Umsatzkontrolle stehen an erster Stelle am Weg zum zeitnahen Return on Investment. Klarer Vorteil: überschaubare Investition, ohne Verpflichtungen im Tagesgeschäft und ein dauerhaft passives Einkommen.

Die derzeitigen Nachrichten aus den weltweiten Finanzmärkten führen zu Verunsicherung. Warum bietet cabaneo Investments mit alternativen Investments Sicherheit?

Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, um die Gegenwart zu meistern. Panik gibt es jedenfalls keine! Vielmehr bieten unsere individuellen Webprojekte schon in der Aufbauphase die Chance, ab 25.000 bis 40.000 Euro günstig in ein profitables Onlineprojekt der Zukunft einzusteigen. Investieren ist kein Sprint, sondern eine Vertrauensbasis, die gut vorbereitet und begleitet gehört.

Warum sollten Investoren cabaneo mehr Potenzial einräumen und investieren?

Die Entscheidung von heute bestimmt, ob man morgen frei und unabhängig lebt. Unsere Investoren richten den Fokus auf ein passives Nebeneinkommen oder ermöglichen ihren Kindern langfristig einen guten Start ins Leben.

Grundlage ist ein maßgeschneidertes E-Commerce-Konzept, in dem qualitative und quantitative Faktoren eine Rolle spielen. Unsere Investoren sind mit 50 % an den jeweiligen Webportalen beteiligt, übernehmen im operativen Geschäft keine zusätzliche Verantwortung.

Zweimal jährlich werden 80 % des Erlöses ausgeschüttet, 20 % werden für den Projektausbau reinvestiert – alle Verträge werden notariell beglaubigt. Regelmäßige Reportings und Analysen sind im transparenten Investorencockpit einsehbar.

Beispiele interessanter cabaneo Investments finden Sie unter www.Saugroboter.de oder www.Ferienhaus-Italien.de

Gibt es Gründe für Skepsis?

Nein. Der Wert- und Substanzerhalt stehen im Vordergrund. Mit einem Investment wird man Mitinhaber der Domain und schafft gemeinsam mit cabaneo digitale Werte. Kontrolle und Beständigkeit dominieren unser Handeln.

Um keine wertvolle Zeit zu verlieren - wie können Leser mit Ihnen in Kontakt treten?

Wer Informationen über aktuell verfügbare Investmentprojekte haben möchte, kann sich über www.cabaneo.com eine erste Übersicht verschaffen oder unseren Investoren-Newsletter abonnieren. Beratungswünsche nehme ich gerne persönlich entgegen.