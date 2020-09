PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag überwiegend im Plus geschlossen. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen. An der Wall Street wurde hingegen wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Der ungarische Leitindex Bux stieg um 0,61 Prozent auf 35 047,88 Punkte. Die auffälligste Kursbewegung unter den ungarischen Schwergewichten verzeichnete Gedeon Richter. Die Titel des Pharmakonzerns gewannen 1,4 Prozent. MTelekom verteuerten sich um 0,9 Prozent und Mol-Papiere um 0,7 Prozent. Aktien der OTP Bank traten auf der Stelle.