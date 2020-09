Ölpreise erholen sich mit Aktienmärkten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas von ihrer jüngsten Verlustserie erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 40,34 Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 73 Cent auf 37,49 Dollar. Am Morgen hatten die Preise noch nachgegeben.

Am Markt wurde vor allem die bessere Stimmung an den internationalen Aktienmärkten als Grund für die Ölpreiserholung genannt. Rohöl ist eine riskantere Anlageklassen, die sich oft im Gleichklang mit den Aktienkursen bewegt.