Sojabohnen klettern wieder deutlich, Mais auf 5-Monatshoch

Chicago 11.09.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Donnerstag erneut fester. Mais kletterte dabei auf ein Fünf-Monatshoch. Die Sojabohnen legen im elektronischen Handel im Plus.



Mais ist am Donnerstag auf das höchste Niveau seit fünf Monaten geklettert. Grund dafür sind die Erwartungen einer steigenden Nachfrage aus der Futtermittelindustrie in den USA, nachdem in Deutschland ein erster Fall von afrikanischer Schweinepest aufgetreten ist, welcher die Exportaussichten für deutsches Schweinefleisch massiv beeinträchtigt.