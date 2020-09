Der Beginn der Exploration auf dem Olson-Goldprojekt in Saskatchewan war vor wenigen Tagen der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich: SKRR Exploration Inc. (TSXV: SKRR; FRA: B04Q) hat vom Umweltministerium von Saskatchewan die Explorationsgenehmigung für Arbeiten auf dem Goldprojekt Leland erhalten. Die Leland-Liegenschaft befindet sich 23 Kilometer südwestlich des Goldbetriebs Seabee von SSR Mining (TSX: SSRM), innerhalb des Trans Hudson Korridors im östlichen Zentrum von Saskatchewan. Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens mit Taiga Gold Corp. ("Taiga") kann SKRR eine Beteiligung von bis zu 75% an der Liegenschaft erwerben.

Sherman Dahl, CEO, erklärte: "Leland weist eine ähnliche geologische Beschaffenheit auf wie die nahegelegenen Lagerstätten bei Seabee und Santoy sowie die jüngsten hochgradigen Bohrlochentdeckungen auf dem Grundstück Fisher von Taiga selbst. Wir halten Leland für ein strategisches Landpaket im wichtigsten goldproduzierenden Gebiet von Saskatchewan."