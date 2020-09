Kann die Adidas-Aktie in den nächsten Wochen auf das Kursziel bei 296,75 Euro ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Nachdem sich die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) von ihrem Märztief bei 162 Euro bis Anfang Juni 2020 auf bis zu 265 Euro erholen konnte, verzögerte sich danach das Tempo der Erholung. Laut Analyse von www.godmode-trader.de bildete die Aktie eine obere Pullbacklinie im Bereich von 273,55 Euro aus, die die Aktie am 14.9.20 auf Schlusskursbasis überwinden konnte. Da die Aktie allerdings eine Unsicherheitskerze ausgebildet hat, steht der Ausbruch noch auf wackeligen Beinen. Wird der Ausbruch jedoch bestätigt, dann könnte ein Kursanstieg auf 296,75 Euro einsetzen, der den Aktienkurs in weiterer Folge auf das Allzeithoch bei 317,45 Euro beflügeln könnte. Unterhalb von 255,80 Euro wird sich die charttechnische Situation allerdings eintrüben.

Risikobereite Anleger, die der Adidas-Aktie die im frühen Handel des 15.9.20 bei 276,90 Euro gehandelt wurde, in den nächsten Wochen einen Kursanstieg auf 296,75 Euro zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.