In den letzten Wochen verzeichnete die Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton eine robuste Kursentwicklung und hob sich damit wohlwollend von der schwachen Performance eines Großteils der Mitbewerber ab. In den letzten Handelstagen musste aber auch Halliburton dem schwachen Umfeld Tribut zollen. Die Aktie tauchte ab und ringt nun um eine eminent wichtige Zone.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 26.08. ist die Aktie in Bedrängnis geraten. In unserer Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Noch Ende Juni / Anfang Juli musste die Aktie eine kritische Phase überstehen, doch während dieser gelang es dem Wert schließlich, im Bereich von 11,5 US-Dollar einen tragfähigen Boden auszubauen. Die Eroberung des Widerstands bei 15,0 US-Dollar sowie das bullische Kreuzen der 38-Tage-Linie und vor allem der 200-Tage-Linie verbesserten die Ausgangslage nachhaltig. Seit einigen Handelstagen steht nun der nächste wichtige Widerstandsbereich bei 16,5 US-Dollar im Fokus. In diesem liegt unter anderem das markante Hoch aus dem Juni dieses Jahres. Sollte es für die Aktie über die 16,5 US-Dollar gehen, warten bereits die nächsten Bewährungsproben. In den Bereichen von 18+ US-Dollar sowie 20 US-Dollar sind weitere massive Widerstände auszumachen. Im besten Fall bleiben Rücksetzer nun auf 15,0 US-Dollar begrenzt. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 11,5 US-Dollar. […]“



Vom Vorhaben, die 16,5 US-Dollar signifikant zu überwinden, musste sich die Aktie vorerst verabschieden. Stattdessen standen zuletzt die eminent wichtigen 15,0 US-Dollar im Fokus. Der obere Chart zeigt die hohe Relevanz dieser Zone. Eine gut ausgebaute Horizontalunterstützung, die 38-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie und der Aufwärtstrend treffen in diesem Bereich zusammen.

Ein signifikanter Rücksetzer unter die 15,0 US-Dollar wäre ein massives Warnsignal und könnte im schlimmsten Fall noch einmal die 11,5 US-Dollar auf die Agenda setzen. Die Aktie tauchte bereits darunter ab, hält sich aber noch im Dunstkreis dieser Marke. Ein rasches Comeback oberhalb von 15,0 US-Dollar wäre daher eminent wichtig.

Kurzum: Die Aktie ist in Bedrängnis geraten und läuft nun Gefahr, den Kontakt zum „rettenden Ufer“ (Marke von 15,0 US-Dollar) zu verlieren. Sollte dieser Fall eintreten, kann eine Ausdehnung der Bewegung auf 11,5 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden. Ein Vorstoß über die 15,0 US-Dollar würde zumindest für Entlastung sorgen und den Weg in Richtung 16,5 US-Dollar ebnen. Obwohl Halliburton im Vergleich zu anderen Ölwerten noch immer vergleichsweise stabil wirkt, ist nun Obacht geboten.