Noch befindet sich der Goldpreis in einer Konsolidierung. Das Marktumfeld für weiter steigende Kurse könnte kaum besser sein.

Steigende Staatsverschuldungen, steigende Inflationserwartungen sowie fehlende Zinsen sollten den Goldpreis weiter beflügeln. Während im August die US Kosumentenpreisinflation schon um 0,3 % auf 1,3 % angestiegen ist, geht man in Amerika bereits für den Sommer 2021 von einer Inflation von 3 % aus. Marktkennern zufolge könnte der Goldpreis dann auf bis zu 2.500,- USD steigen.

Kurzfristig steht die Auflösung der kleinen Dreiecksformation an. Sollte die Formation nach oben aufgelöst werden, sind schnell neue Höchststände möglich.

Somit befinden wir uns weiterhin in einem idealen Marktumfeld, dass für weiter steigende Kurse bei den Rohstoffunternehmen führen wird. Desahlb haben wir Im Folgenden noch einmal die unserer Meinung nach wichtigsten Meldungen zusammengefasst.

Welches Edelmetall ist das Beste für ein Investment

Edelmetalle sind Vermögenswerte, denen ein großer wirtschaftlicher Wert innewohnt.

Schwindende Goldreserven

Weltweit gehen die bekannten Goldreserven zurück. Besonders die großen Goldminenunternehmen leiden darunter, aber es gibt auch Ausnahmen.

Sauberes Wasser dank Silber

Die desinfizierende und antibakterielle Wirkung von Silber ist bereits seit der Antike bekannt. So wird Silber in der Medizin angewendet, ist ein Industrierohstoff und Anlagevehikel…

Politisch unsichere Phasen treiben Goldpreis weiter an

Steigende Inflationssorgen, die anstehende US-Wahl und Diskussionen über Zinssenkungen stützen den Goldpreis.

Anleger entdecken Gold

Das Gewinnpotenzial bei Gold ist hoch. Je mehr Anleger dies realisieren und einsteigen, desto mehr könnte der Goldpreis steigen.

Im Jahr 2011 notierte Silber bei knapp 40,- USD auf dem höchsten Stand, während der Goldpreis bei rund 1.920,- USD notierte. Jetzt notiert der Goldpreis bei rund 1.980,- USD, während die Unze Silber bei nur knapp 27,50 USD steht.

Finnland-Upgrade

Ressource auf einem Schlag verdoppelt!

Von der FED-Sitzung am Mittwoch gab es wie eigentlich erwartet keine großen Impulse. Allerdings wurden unterm Strich die langfristig positiven Aussichten für die Edelmetalle bestätigt.

