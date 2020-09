Ist dies das Ende der Party an der Wall Street? #videoanalyse

Wird auf der Korrektur ein neuer Abwärtstrend?

Bären erhöhen den Druck

Aktuell sehen wir an den US-Börsen eine schöne Sektorrotation. Das große Geld geht raus aus Technologieaktien und Titel wie Apple, Amazon, Facebook und Co. führen die Talfahrt an. Andererseits sind es Industriewerte und Zykliker, welche derzeit von den Bullen gekauft werden. Das Ganze sieht also weniger nach einem Crash 2.0 aus, sondern eher nach einer gesunden Umverteilung. Wohin die Reise noch gehen kann, besprechen wir in unserer aktuelle Videoanalyse.

Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.