Ölpreise machen Verluste wett

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag ihre anfänglichen Verluste mehr als wettgemacht. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,89 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US- West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 39,89 Dollar. Am Morgen hatten die Ölpreise noch nachgegeben.

Auftrieb erhielten die Ölpreise durch die bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Dagegen hatten die Preise am Montag deutlich nachgegeben. Ausschlaggebend waren die vielerorts steigenden Corona-Neuinfektionen gewesen. Es geht um die Furcht vor weiteren größeren Corona-Beschränkungen mit harten wirtschaftlichen Folgen. Dies würde auch die ohnehin fragile Erdölnachfrage treffen.