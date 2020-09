Libyens Ölgesellschaft lässt Produktion vorsichtig wieder anlaufen

TRIPOLIS (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Ende der Öl-Blockade durch General Chalifa Haftar in Libyen lässt die staatliche Ölgesellschaft NOC die Produktion dort vorsichtig wieder anlaufen. In einem ersten Schritt würden Ingenieure an sichere Häfen und Anlagen zurückkehren, teilte die NOC am späten Montagabend mit. Die Vorbereitungen für den Export, der zunächst an den beiden Häfen Briga und Harika geplant sei, würden laufen. Ab Mittwoch würden Tanker das verfügbare Rohöl von diesen Häfen aufnehmen und verschiffen.

Haftar hatte vergangene Woche das Ende einer monatelangen Öl-Blockade verkündet. Seine Anhänger hatten im Januar eine Blockade von Anlagen unter ihrer Kontrolle begonnen, um Druck auf die Regierung in Tripolis ausüben. Dadurch verlor der Wüstenstaat, dessen Wirtschaft vom Ölgeschäft abhängt, Einnahmen in Höhe von bis zu 10 Milliarden Dollar. Nach einem internationalen Abkommen können Libyens Ölexporte nur über die NOC laufen, die ihren Sitz in Tripolis hat. Die Einnahmen fließen an die dortige Zentralbank.