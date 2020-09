× Artikel versenden

Union Investment Committee bestätigt neutrale Risikoausrichtung

Das Union Investment Committee (UIC) bleibt bei seiner neutralen Risikoausrichtung (RoRo-Meter 3). Auch wurden alle Gewichtungen im Musterportfolio bestätigt. Das Gremium präferiert damit weiter relative Positionen. Dies übersetzt sich in ein Übergewicht von höherverzinslichen Rentenpapieren (Investment Grade-Unternehmens- und Peripherieanleihen) und Aktien einerseits gegenüber Rohstoffen andererseits. Zudem bestehen Untergewichtungen in den „sicheren Häfen“. Dieses Konzept hat sich auch in den schwächeren Märkten der letzten Tage bewährt.





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.